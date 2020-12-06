Количество невыездных должников в РФ выросло за год на 20%

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Покинуть страну из-за долгов по алиментам или штрафам не могут более 4 млн россиян.

Количество должников, которые не могут выехать из РФ в другие страны, за год выросло на 20% и превысило 4 млн человек, передает РИА Новости.

По данным Федеральной службы судебных приставов, к началу ноября прошлого года в стране насчитывалось около 3,4 млн невыездных должников.

Всего за январь-октябрь было вынесено 7,5 млн постановлений о временном ограничении права на выезд за пределы страны.

Препятствием для выезда могут стать долги по имущественному ущербу, моральному вреду и алиментам на сумму от 10 тысяч рублей. Порог по долгам по налогам, штрафам ГИБДД, коммунальным услугам составляет 30 тысяч рублей.

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