Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

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— Мы ждём получения официального документа из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области, — сказал Мороз. — Они будут этапированы, как и все остальные осуждённые, железнодорожным транспортом.Ранее Мосгорсуд не стал менять сроки наказания футболистов.