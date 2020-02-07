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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Кировские власти проверят сообщения о медбрате, убивающем ветеранов

7 февраля 2020 18:54
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Проверку также начали областная прокуратура совместно с управлением Росздравнадзора и главк Следственного комитета.
Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку после сообщений СМИ о сотруднике областного госпиталя для ветеранов, который якобы убивал пациентов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

О пользователе форума "Двач", который представился медиком и рассказал, что убивает своих пациентов, отключая аппарат ИВЛ, написало издание Readovka. В доказательство он показал фото своего рабочего костюма, пистолета и бейджа, на котором указано имя.

Другие пользователи вычислили анонимного автора по бейджу — по их мнению, это медицинский брат — анестезист, сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн.

В областном Минздраве подтвердили, что в этом госпитале действительно есть сотрудник с таким именем.

"По информации самого работника, он не принимал участия в обсуждении на форуме. Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника", — добавили в ведомстве, отметив, что все тщательно проверят.

Проверку также начали областная прокуратура совместно с управлением Росздравнадзора и главк Следственного комитета. 
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Комментарии


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