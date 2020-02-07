Кировские власти проверят сообщения о медбрате, убивающем ветеранов

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О пользователе форума "Двач", который представился медиком и рассказал, что убивает своих пациентов, отключая аппарат ИВЛ, написало издание Readovka. В доказательство он показал фото своего рабочего костюма, пистолета и бейджа, на котором указано имя.Другие пользователи вычислили анонимного автора по бейджу — по их мнению, это медицинский брат — анестезист, сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн.В областном Минздраве подтвердили, что в этом госпитале действительно есть сотрудник с таким именем."По информации самого работника, он не принимал участия в обсуждении на форуме. Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника", — добавили в ведомстве, отметив, что все тщательно проверят.Проверку также начали областная прокуратура совместно с управлением Росздравнадзора и главк Следственного комитета.