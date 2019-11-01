Кейтеринг-арендатора «Лотте» лишают лицензии на алкоголь
1 ноября 2019 21:44
76
Однако производство продуктов питания так и не запустила, лишь задолжала «Лотте» более 4 млн руб. арендных платежей. «Лотте» даже выступал с требованием, чтобы компания начала работать, но безуспешно. Теперь, по всей видимости, от «Профи Групп», отель не дождется не только еды, но и питья.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
1 ноября 2019 21:44
Теперь, по всей видимости, от «Профи Групп», отель не дождется не только еды, но и питья. Закон
73
1 ноября 2019 18:35
"Остальные требования ответчик не признает", — подчеркнул адвокат. Закон
128
1 ноября 2019 17:01
Повод был важный — 150 сотрудников предприятия не получили зарплату. Закон
328
1 ноября 2019 14:21
По информации в СМИ в следственном управлении организована доследственная проверка. Закон
217
31 октября 2019 23:58
По данным следствия, он хотел организовать убийство гражданской жены своего умершего брата и завладеть долями в коммерческих фирмах, которые перешли по... Закон
288
30 октября 2019 18:56
Проверку инцидента начали следственные органы, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка в регионе. Закон
263
30 октября 2019 15:12
Московский водитель более 400 раз нарушил правила дорожного движения. Закон
327
Происшествия
1 ноября 2019 20:15
«Cовершил посадку, при приземлении происшествий не было.» Происшествия
93
1 ноября 2019 19:02
Хозяин дома заметил, что кто-то ходит вокруг и светит фонариком в окна. Он взял ружьё и вместе с работником пошёл проверять. Происшествия
101
1 ноября 2019 17:39
Эвакуация из дома продолжается. Причина пожара пока не известна. Происшествия
126
Криминал
1 ноября 2019 12:14
Убийца зарезал малыша в тихий час из-за голосов в голове. Криминал
179
1 ноября 2019 10:44
Отстреливаясь, он убил одного из нападавших. Криминал
177
31 октября 2019 12:55
76-летний мужчина стал жертвой обычного телефонного мошенничества, происшествием занялась полиция. Криминал
255
Видео
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
218
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
192
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
290
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
438
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
498
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
583
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1242
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1922
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1311
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1606
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1784
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1257
Мероприятия