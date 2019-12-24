К делу лубянского стрелка подключили защитников конституционного строя
24 декабря 2019 19:23
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«Сотрудникам Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России поручили оперативное сопровождение расследования нападения на штаб-квартиру ФСБ», — рассказал источник.
Стрельба у здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. Спецназ ликвидировал 39-летнего жителя подмосковного Подольска Евгения Манюрова, который вел стрельбу. По данным Следственного комитета, один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, еще один скончался от ранений в больнице. Пострадали еще пять человек, в том числе четверо силовиков.
По словам источника, знакомого с ходом расследования, информация, которая раньше появлялась в СМИ по поводу причастности Евгения Манюрова к Национально-освободительному движению, не соответствует действительности. «В анкетах Национально-освободительного движения 187 тыс. человек. Человека с именем Евгений Манюров никогда не было в движении», — сообщили РБК в пресс-службе НОД.
Также не подтвердилась информация о том, что Манюров имел отношение к охране посольства Объединенных Арабских Эмиратов.
РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.
«В то же время в его контактах обнаружены лица, подозреваемые в причастности к деятельности организаций террористического толка», — отметил источник. Он добавил, что следователи отрабатывают информацию по телефонным звонкам, денежным переводам, записным книжкам и информацию с телефонных носителей — все, что было изъято при обыске в его квартире в Подольске.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на отца стрелка Фатиха Манюрова, что тот охранял посольство Объединенных Арабских Эмиратов. Тогда отец рассказал, что начал замечать, что у Евгения появился в речи восточный акцент.
По информации РБК, лубянский стрелок на протяжении 4 лет увлекался стрельбой: участвовал в городских турнирах, состоял в спортивном клубе ДОСААФ и был постоянным посетителем тира.
В разные периоды Манюров работал в частных охранных структурах, знал английский язык. Незадолго до нападения на штаб-квартиру ФСБ Манюров уволился из одной из охранных фирм. При обыске у мужчины нашли четыре винтовки и травматический пистолет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил передать его в центральный аппарат.
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