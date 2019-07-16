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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Из-за дела Голунова в УВД по Западному округу Москвы уволили четырёх сотрудников

16 июля 2019 18:59
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В Москве уволены четверо сотрудников УВД по Западному административному округу по результатам проверки, которая началась из-за дела в отношении журналиста "Медузы" Ивана Голунова, передает life.ru.

— Завершена служебная проверка в отношении четверых сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве. По результатам проверки принято решение об их увольнении из органов внутренних дел, — рассказали в столичном ГУ МВД.

История вокруг задержания журналиста Ивана Голунова началась 7 июня. В МВД в тот день сообщили, что у него якобы нашли наркотик мефедрон, а адвокат утверждал, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. Сначала Голунова отправили под домашний арест, но уже 11 июня уголовное дело против молодого человека было прекращено. Вскоре после этого СМИ опубликовали его новое расследование, посвящённое похоронному бизнесу.

Президент России Владимир Путин назвал произволом дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Постов уже лишились два генерала. В МВД планируют создать подразделение по контролю за наркополицейскими. 
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Комментарии



Закон
16 июля 2019  18:59
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