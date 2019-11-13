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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Индивидуальный предприниматель Сергей Гафуров допрошен как свидетель по делу полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова

13 ноября 2019 22:12
106
Господин Гафуров состоит на учетах правоохранителей, как лидер «законовской» ОПГ. Но сам Сергей Гафуров существование ОПГ, скорее, отрицает.
Господин Гафуров состоит на учетах правоохранителей, как лидер «законовской» ОПГ. Но сам Сергей Гафуров существование ОПГ, скорее, отрицает. В его версии, есть группировка людей, которая участвовала в управлении Кировским вещевым рынком, однако обвинений в участии в организованном преступном сообществе никому из них не предъявляли, передает «СО» ОНЛАЙН.

Сегодня на допросе в суде Ленинского района Самары Гафуров рассказал об особенностях знакомства с покойными лидерами группировки — Александром Законовым и Алексеем Рыжовым. На вопрос обвинителя о том, был ли Законов лидером ОПГ, Гафуров уклончиво отвечал: «Как я могу это утверждать? Знаю, что на оперучете он числился». На вопрос, стал ли Гафуров лидером ОПГ после смерти Алексея Рыжова, последовал такой ответ: «Ну почему сразу лидер. Ко мне все перешло, я разбирался».

Примерно в том же ключе Гафуров отвечал и на вопросы о том, каким было сотрудничество «законовской» ОПГ с Дмитрием Сазоновым. На вопрос прокурора, платил ли Рыжов Сазонову, Гафуров отвечал: «Якобы было такое со слов Рыжова, утверждать не могу. Он говорил, что было общение, было взаимопонимание. При Рыжове я особо во все это не вникал, после его смерти было особенно некогда — разбирались с финансовой деятельностью, а потом я попал в СИЗО». На вопрос о том, как Рыжов передавал деньги Сазонову, Гафуров отвечал столь же уклончиво: «Не присутствовал, не видел. Рыжов об этом рассказывал, но он много чего рассказывал».

Напомним, что Дмитрия Сазонова задержали летом 2018 года в момент получения взятки. Сейчас ему вменяется получение взяток от лидеров «законовской» ОПГ в общей сумме более 30 млн рублей. 



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Комментарии



Закон
13 ноября 2019  22:25
По мнению адвоката, неправильно, что его подзащитного «публично линчевали», хотя его вину еще не доказали в суде. Он не исключает, что обвиняемый в убийстве аспирантки доцент мог оговорить себя.
Защита доцента СПбГУ не исключила мистику в деле об убийстве аспирантки
По мнению адвоката, неправильно, что его подзащитного «публично линчевали», хотя его вину еще не доказали в суде. Он не исключает, что обвиняемый в убийстве... Закон
257
13 ноября 2019  22:12
Господин Гафуров состоит на учетах правоохранителей, как лидер «законовской» ОПГ. Но сам Сергей Гафуров существование ОПГ, скорее, отрицает.
Индивидуальный предприниматель Сергей Гафуров допрошен как свидетель по делу полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова
Господин Гафуров состоит на учетах правоохранителей, как лидер «законовской» ОПГ. Но сам Сергей Гафуров существование ОПГ, скорее, отрицает.   Закон
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13 ноября 2019  19:20
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
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