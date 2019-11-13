Индивидуальный предприниматель Сергей Гафуров допрошен как свидетель по делу полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова
13 ноября 2019 22:12
106
Сегодня на допросе в суде Ленинского района Самары Гафуров рассказал об особенностях знакомства с покойными лидерами группировки — Александром Законовым и Алексеем Рыжовым. На вопрос обвинителя о том, был ли Законов лидером ОПГ, Гафуров уклончиво отвечал: «Как я могу это утверждать? Знаю, что на оперучете он числился». На вопрос, стал ли Гафуров лидером ОПГ после смерти Алексея Рыжова, последовал такой ответ: «Ну почему сразу лидер. Ко мне все перешло, я разбирался».
Примерно в том же ключе Гафуров отвечал и на вопросы о том, каким было сотрудничество «законовской» ОПГ с Дмитрием Сазоновым. На вопрос прокурора, платил ли Рыжов Сазонову, Гафуров отвечал: «Якобы было такое со слов Рыжова, утверждать не могу. Он говорил, что было общение, было взаимопонимание. При Рыжове я особо во все это не вникал, после его смерти было особенно некогда — разбирались с финансовой деятельностью, а потом я попал в СИЗО». На вопрос о том, как Рыжов передавал деньги Сазонову, Гафуров отвечал столь же уклончиво: «Не присутствовал, не видел. Рыжов об этом рассказывал, но он много чего рассказывал».
Напомним, что Дмитрия Сазонова задержали летом 2018 года в момент получения взятки. Сейчас ему вменяется получение взяток от лидеров «законовской» ОПГ в общей сумме более 30 млн рублей.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
13 ноября 2019 22:25
По мнению адвоката, неправильно, что его подзащитного «публично линчевали», хотя его вину еще не доказали в суде. Он не исключает, что обвиняемый в убийстве... Закон
257
13 ноября 2019 22:12
Господин Гафуров состоит на учетах правоохранителей, как лидер «законовской» ОПГ. Но сам Сергей Гафуров существование ОПГ, скорее, отрицает. Закон
103
13 ноября 2019 19:20
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем... Закон
127
12 ноября 2019 20:42
Решение было принято после жалобы родственников и знакомых полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество. Закон
297
12 ноября 2019 19:23
Она незаконно начислила стимулирующие выплаты в размере более 555 тысяч рублей нескольким сотрудникам МБОУ. Закон
299
11 ноября 2019 22:31
Также Лазареву обязали выполнять "каторжные работы". Закон
322
11 ноября 2019 20:18
Обвиняемые сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности по факту незаконного производства и хранения гражданином наркотического... Закон
271
Происшествия
13 ноября 2019 19:52
Он погиб в ДТП с грузовиком в Волжском районе. Происшествия
180
13 ноября 2019 15:12
Вечером школьница легла спать и утром была обнаружена мертвой. Происшествия
183
13 ноября 2019 13:28
Часть взятки представлял собой муляж. Происшествия
197
Криминал
13 ноября 2019 12:02
Они получили условные сроки. Криминал
183
13 ноября 2019 11:18
На 69% увеличилось число преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Криминал
185
13 ноября 2019 09:58
Подозреваемого и поставщика задержали в Сызрани. Криминал
158
Видео
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
174
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
494
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
632
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
457
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
334
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
416
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
428
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1460
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2057
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1407
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1702
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1878
Мероприятия