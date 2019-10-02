Имущество и деньги бенефициара «Реммагистрали» арестованы
2 октября 2019 20:18
86
С таким требованием Агентство по страхованию вкладов обратилось в конце июля 2019 года. В проскрипционный список АСВ вошли 13 человек, однако среди них имуществом, способным покрыть претензии агентства, располагал только Бахитов.
На сегодняшний момент семейный бизнес Бахитова генерирует годовую выручку в размере порядка 800 млн рублей.
14 августа Арбитражный суд Ульяновской области арестовал имущество всех 13 лиц, привлекаемых АСВ к субсидиарной ответственности.
Марс Бахитов попытался снять арест со своих активов. Однако апелляционная инстанция не прислушалась к доводам бизнесмена и в конце августа 2019 года в отмене обеспечительных мер отказала.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
2 октября 2019 20:24
Александров обвиняется в крупном мошенничестве. Закон
83
2 октября 2019 20:18
Известному самарскому бизнесмену Марсу Бахитову не удалось разблокировать собственные активы. Закон
85
2 октября 2019 16:07
За 20 тысяч рублей, пообещав ИП не проводить внеплановую проверку. Закон
192
2 октября 2019 15:27
Два сотрудника полиции в городе Вольске и их непосредственные руководители уволены. Закон
201
1 октября 2019 23:26Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева
Причиной такого решения стали три взыскания, которые он получил ещё в СИЗО. Закон
294
1 октября 2019 18:52
Сама водительница убеждала суд, что никаких манипуляций с госномером не производила. Закон
394
1 октября 2019 18:31
Ранее у него была обнаружена собственность, а также наличные деньги на сумму 6,3 миллиарда рублей. Закон
328
Происшествия
2 октября 2019 19:52
Несколько ударов лапой, точный укус за голову, "удушающий", и добыча была сломлена. Происшествия
135
2 октября 2019 12:16
В четырех случаях они являлись пешеходами, в трех – пассажирами. Происшествия
209
2 октября 2019 11:40
Ранее она меры для оплаты долга не принимала. Происшествия
148
Криминал
2 октября 2019 13:41
Тело нашли в лесу возле кладбища. Криминал
185
2 октября 2019 11:14
Теперь они на год отправятся в колонию. Криминал
147
1 октября 2019 14:04
Он передал деньги полицейскому. Криминал
395
Видео
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
245
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
487
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
486
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
646
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
461
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
939
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1207
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
853
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1112
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1301
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
722
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2586
Мероприятия