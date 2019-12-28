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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Игоря Шамина, укравшего в супермаркете шоколадки, выпустили на свободу

28 декабря 2019 14:03
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Помощь парню пришла от Александра Хинштейна.
Сумма ущерба составила всего 1600 рублей, но степень вины 20-летнего Игоря Шамина определяли на протяжении нескольких судебных заседаний. «Два года условно и 300 часов обязательных работ. Освободить в зале суда, — зачитала судья приговор Игорю, передает hinshtein.ru.

Александр Хинштейн 27 декабря написал в своем твиттере: «Ещё одна резонансная история, которой я занимался, завершилась благополучно. Из зала суда освобождён Игорь Шамин, ранее осуждённый к реальному сроку за похищенные в супермаркете шоколадки. Надеюсь, это станет для него уроком на всю жизнь.»

Эта запись — итог истории, которая началась для депутата в его общественной приемной. Руководитель общественной организации «Домик детства» Рубин Антон обратился к Александру Хинштейну с просьбой.

Его подопечный — Игорь Шамин, герой множества публикаций в самарских СМИ, незаслуженно получил жесткое наказание. Суд Промышленного района Самары вынес приговор – 2 года 7 месяцев колонии общего режима за то, что он взял в магазине упаковку шоколадок «Милка».

Молодого человека долго судили, на протяжении нескольких заседаний выясняли, в чем же точно он виноват. Депутат прокомментировал это судебное решение: «Необоснованно жёсткий приговор. Из колонии парень выйдет уже сложившимся уголовником. Попытаюсь добиться замены наказания на условное».

На встрече с руководителем общественной организации Антоном Рубиным, депутат Госдумы подтвердил свое намерение помочь 20-летнему парню. Депутат направил запросы о проверке обоснованности и законности квалификации по ст. 161 ч. 1 УК РФ. С целью переквалификации на более мягкое наказание. В том числе в прокуратуру Самарской области.

По настоянию Александра Хинштейна, прокуратура опротестовала приговор Игорю Шамину и потребовала определить меру наказания, не связанную с лишением свободы.

С той встречи прошло три месяца. Череда судебных заседаний закончилась. Парень на свободе. 


Фото:   hinshtein.ru
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Комментарии


Закон
28 декабря 2019  14:03
Помощь парню пришла от Александра Хинштейна.
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