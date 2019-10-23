Хотел помочь сыну: В Самарской области мужчина дал взятку сотруднику прокуратуры и скрылся от следственных органов
23 октября 2019 15:50
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На основании переданных УФСБ материалов ОРД в сентябре 2019 года СУ СК России по Самарской области в отношении Ягияева У.Б. возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.291.1 УК РФ.
В связи с тем, что Ягияев У.Б. скрылся от следственных органов и в настоящее время его местонахождение неизвестно, 03.10.2019 он объявлен в федеральный розыск, передает пресс-служба УФСБ по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФСБ по Самарской области
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