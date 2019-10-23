Хотел помочь сыну: В Самарской области мужчина дал взятку сотруднику прокуратуры и скрылся от следственных органов

157

В результате реализации сотрудниками УФСБ СО комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована противоправная деятельность гражданина РФ Ягияева Умара Багавутдиновича, 1968 г.р., передавшего через посредника денежные средства в размере 1,5 миллионов рублей сотруднику прокуратуры Октябрьского района Самары за изменение меры пресечения своему сыну Ягияеву А.У. и его подельнику Степанову М.К. (обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ), а также за оказание содействия в последующем назначении им наказания в виде условного срока.На основании переданных УФСБ материалов ОРД в сентябре 2019 года СУ СК России по Самарской области в отношении Ягияева У.Б. возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.291.1 УК РФ.В связи с тем, что Ягияев У.Б. скрылся от следственных органов и в настоящее время его местонахождение неизвестно, 03.10.2019 он объявлен в федеральный розыск, передает пресс-служба УФСБ по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСБ по Самарской области