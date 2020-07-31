Хинштейн: компания Евгения Серпера попала под уголовное дело из-за мошенничества

«Возбуждено уголовное дело в связи с мошенничеством ООО «Автодоринжиринг» при выполнении муниципальных контрактов», передает drugoigorod.ru. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Согласно постановлению начальника отдела СУ Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте И.Н. Казакова, «Автодоринжиринг» заключил с администрацией Тольятти несколько муниципальных контрактов на ремонт дорог.
Пока выполняли контракты, вместо утилизации строительных отходов — их сбрасывали в Волгу в районе туристической базы «Волна». По фактам нарушений уголовное дело возбудили в отношении неустановленных лиц.
По словам
Хинштейна, «Автодоринжиринг» — это компания депутата Госдумы Евгения Серпера.
- «Автодоринжиринг» — фирма, созданная депутатом Государственной думы Евгением Серпером, но переписанная потом на мать.
Согласно порталу «За честный бизнес», генеральный директор компании — Сергей Пешохин. Учредитель «Автодоринжиринг» — ООО «Центроторг». Один из учредителей «Центроторга» — София Серпер (мать Евгения Серпера).
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