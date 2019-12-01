Грушинскому клубу не вернули гитару в форме скрипичного ключа
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Предметом спора стали три элемента. Это логотип фестиваля — гитара, стилизованная в форме скрипичного ключа, та же гитара, но в сочетании с полным наименованием «Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина», а также выполненное в определенных шрифтах словосочетание «Грушинский фестиваль». Как уже сообщало «СО» ОНЛАЙН, права на эти товарные знаки Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина утратил 26 апреля.
Новым правообладателем стало московское МПНУ «Энерготехмонтаж» Руслана Ширяева — близкого друга Бориса Кейльмана, который на тот момент был президентом организации. За то, что это решение не было с кем согласовано, Кейльмана лишили не только должности, но и членства в клубе. Однако и выступить организатором фестиваля бардовской песни клуб уже не смог.
Не добившись отмены решения от Роспатента, клуб обратился в суд, где попытался также наложить обеспечительные меры на продолжающуюся процедуру регистрации грушинских знаков, но безуспешно. На данный момент у организации остается меньше месяца, чтобы обжаловать решение в апелляционной инстанции.
Фото: rupto.ru
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