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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Григорий Оганесян признан банкротом

19 декабря 2019 18:23
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Сейчас банкир находится под арестом в рамках расследования уголовного дела по факту хищений в кредитной организации.
Такое решение сегодня принял Арбитражный суд Самарской области, передает «СО» ОНЛАЙН. В отношении Оганесяна введена процедура реализации имущества. Заявление о банкротстве подавала Ольга Хенкина.

Григорий Оганесян являлся руководителем и крупнейшим акционером АктивКапитал Банка, лишившегося лицензии в марте 2018 года. Сейчас банкир находится под арестом в рамках расследования уголовного дела по факту хищений в кредитной организации. 
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Комментарии


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19 декабря 2019  18:23
Сейчас банкир находится под арестом в рамках расследования уголовного дела по факту хищений в кредитной организации.
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