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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими

14 января 2020 23:28
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О возбуждении дела журналиста уведомили еще 13 января, однако, кто является его фигурантами, пока не известно.
Следствие уведомило журналиста Ивана Голунова о том, что он признан потерпевшим по делу о превышении сотрудниками полиции своих должностных полномочий, передает РБК. Об этом сам журналист написал в своем Telegram-канале.

Следователь пригласил Голунова на допрос 20 января.

Об уголовном деле в отношении полицейских, которое открыли после задержания Голунова, стало известно в декабре. В ходе своей ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что причастные сотрудники полиции были уволены из органов. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин говорил, что дело возбудили за день до пресс-конференции.

Накануне, 13 января, журналист сообщил, по какой статье возбуждено дело: следователь уведомил его, что речь идет о п. «в», ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Адвокат Голунова Сергей Бадамшин говорил РБК, что обвиняемых или подозреваемых пока нет.

Голунов считает, что действия задержавших его полицейских подпадают под действие п. «а» данной статьи (превышение полномочий с применением насилия или угрозой его применения).

В задержании Голунова в июне прошлого года участвовали оперуполномоченные УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, Денис Коновалов и Дмитрий Кожанов. Голунова обвиняли в попытке сбыта наркотических средств. Журналист отверг все обвинения, связав преследование с тем, что он писал статью о похоронном бизнесе и московском управлении ФСБ. Спустя пять дней глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что дело против журналиста прекращено, и пообещал отстранить причастных к нему на время проверки.

По итогам следственной проверки в связи с делом Голунова из МВД уволили четырех полицейских, в сообщении столичного управления ведомства их фамилии не уточнялись. Кроме того, президент снял с должности главу УВД по ЗАО генерала Андрея Пучкова и главу управления по контролю за оборотом наркотиков московского главка МВД генерал-майора Юрия Девяткина.



Фото:   соцсети


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Комментарии


Закон
14 января 2020  23:28
О возбуждении дела журналиста уведомили еще 13 января, однако, кто является его фигурантами, пока не известно.
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