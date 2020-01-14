Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими

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Следователь пригласил Голунова на допрос 20 января.Об уголовном деле в отношении полицейских, которое открыли после задержания Голунова, стало известно в декабре. В ходе своей ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что причастные сотрудники полиции были уволены из органов. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин говорил, что дело возбудили за день до пресс-конференции.Накануне, 13 января, журналист сообщил, по какой статье возбуждено дело: следователь уведомил его, что речь идет о п. «в», ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Адвокат Голунова Сергей Бадамшин говорил РБК, что обвиняемых или подозреваемых пока нет.Голунов считает, что действия задержавших его полицейских подпадают под действие п. «а» данной статьи (превышение полномочий с применением насилия или угрозой его применения).В задержании Голунова в июне прошлого года участвовали оперуполномоченные УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, Денис Коновалов и Дмитрий Кожанов. Голунова обвиняли в попытке сбыта наркотических средств. Журналист отверг все обвинения, связав преследование с тем, что он писал статью о похоронном бизнесе и московском управлении ФСБ. Спустя пять дней глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что дело против журналиста прекращено, и пообещал отстранить причастных к нему на время проверки.По итогам следственной проверки в связи с делом Голунова из МВД уволили четырех полицейских, в сообщении столичного управления ведомства их фамилии не уточнялись. Кроме того, президент снял с должности главу УВД по ЗАО генерала Андрея Пучкова и главу управления по контролю за оборотом наркотиков московского главка МВД генерал-майора Юрия Девяткина.Фото: соцсети