Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки

134

"По материалам республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по республике Коми, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.Отмечается, что по уголовному делу ведутся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы.По информации на сайте МВД по Коми, ведомство с мая 2015 года возглавляет Виктор Половников, до этого несколько лет занимавший должность заместителя начальника ГУМВД России по Дальневосточному федеральному округу.