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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки

16 января 2020 16:32
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Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки, передает РИА Новости. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"По материалам республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по республике Коми, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по уголовному делу ведутся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы.

По информации на сайте МВД по Коми, ведомство с мая 2015 года возглавляет Виктор Половников, до этого несколько лет занимавший должность заместителя начальника ГУМВД России по Дальневосточному федеральному округу. 
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Комментарии


Закон
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"Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения".
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