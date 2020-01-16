Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки
16 января 2020 16:32
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"По материалам республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по республике Коми, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по уголовному делу ведутся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы.
По информации на сайте МВД по Коми, ведомство с мая 2015 года возглавляет Виктор Половников, до этого несколько лет занимавший должность заместителя начальника ГУМВД России по Дальневосточному федеральному округу.
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