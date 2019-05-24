Главбух самарского детского сада за мошенничество и подлог предстанет перед судом
24 мая 2019 15:37
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В 2018 году она незаконно получила премию в 116 тысяч рублей, не имея на то законных оснований.
В настоящее время уголовное дело направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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Закон
24 мая 2019 15:37
В 2018 году она незаконно получила премию в 116 тысяч рублей, не имея на то законных оснований. Закон
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22 мая 2019 15:56
Он заключил с обществом с ограниченной ответственностью договор аренды нежилого помещения по цене значительно ниже рыночной. Закон
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21 мая 2019 23:13
По информации МВД, преступники входили в доверие к людям, склоняя их взять кредит на лечение. Закон
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А вот ранее принятое решение об отстранении Михаила Клеймёнова от работы суд отменил, его восстановили в должности. Закон
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Также он выложил в соцсеть фотографии интимного содержания потерпевшей. Закон
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20 мая 2019 22:32
На каком основании Рудницкую отпустили, пока не ясно. Закон
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19 мая 2019 17:01
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