Главбух самарского детского сада за мошенничество и подлог предстанет перед судом

211

Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары завершено расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера детского сада, обвиняемой по статьям "Мошенничество" и "Служебный подлог".В 2018 году она незаконно получила премию в 116 тысяч рублей, не имея на то законных оснований.В настоящее время уголовное дело направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.