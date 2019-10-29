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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Главбух самарского детского сада признана виновной в мошенничестве и подлоге

29 октября 2019 15:14
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Ей назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 110 тысяч рублей.
Собранные Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора главному бухгалтеру детского сада Ольге Беловой. Она признана виновный  по статьям "Мошенничество"  и  "Служебный подлог".

Следствием и судом установлено, что в 2018 году Белова незаконно получила денежную премию на сумму более 116 тысяч рублей.

Приговором суда Беловой назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 110 тысяч рублей, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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