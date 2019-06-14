Глава «Тольяттихимбанка» Александр Попов начал давать первые показания, изобличающие участников преступного сообщества
14 июня 2019 13:58
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В постановлении Следственного комитета РФ о возбуждении уголовного дела от 16 мая 2019 г. указано, что участники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы под руководством Владимира Махлая, в период 2005-2013 г. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ОАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовала подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях.
Установлено, что именно Александр Попов руководил схемой незаконного вывода активов с «ТОАЗа». Под его контролем в период с 2005 по 2010 гг. были проведены нескольких сотен сделок, в результате чего «Тольяттиазот» лишился агрегата аммиака № 7, который перешел в собственность подставной офшорной компании ООО «Томет». Реальная рыночная стоимость сооружений вместе со всем оборудованием составляла 10 млрд руб. «Томет» же получил имущество «ТОАЗа» всего за 100 млн рублей. В 2010 году «ТОАЗ» потерял и метанольное производство – установка мощностью в 450 тыс. тонн в год вместе с земельным участком была незаконно продана тому же «Томету» за 132 млн руб. Ущерб предприятию от этой сделки составил более 200 млн руб.
Роль Александра Попова в «ТОАЗовского» ОПС была не менее значима, чем самого Махлая. Попов, Махлай и другие соучастники «ТОАЗовского» ОПС создали преступную схему управления «Тольяттиазотом», благодаря которой прикрывались реальные владельцы офшоров и проводились незаконные сделки по легализации денежных средств, полученных преступным путем и по отчуждению имущества «ТОАЗа».
Выведенные с «Тольяттиазота» через офшорные компании денежные средства возвращались не как деньги «ТОАЗа», а оседали на процентных счетах этих офшоров, открытых в «Тольяттихимбанке».
В ходе уголовного дела о хищении 84 млрд рублей с ОАО «Тольяттиазот», которое в настоящее время рассматривается в Комсомольском суде Тольятти, стало известно, что Попов создал в «Тольяттихимбанке» ни много ни мало – центр управления офшорами, зарегистрированными на Карибских островах. Именно на эти офшорные компании были записаны акции «ТОАЗа», и бенефициарами которых являются Владимир и Сергей Махлаи и еще один подсудимый по уголовному делу – Андреас Циви.
С помощью этих офшоров Попов руководил реализацией незаконных финансовых схем по легализации и обналичиванию денежных средств, часть из которых направлялась на систематические коррупционные цели, позволявшие долгие годы «покрывать» преступную деятельность владельцев «Тольяттиазота» – закрывать уголовные дела, уклоняться от уплаты налогов.
Кроме того, именно через эти офшоры проводились операции по незаконному выводу активов с «Тольяттиазота» – агрегата аммиака и производство метанола.
Будучи руководителем финансового звена преступной организации, Попов не мог не позаботиться о самом себе и неплохо наживался на деятельности ОПС. В то время как Махлаи воровали деньги у «Тольяттиазота» и у государства, Попов воровал деньги у Махлаев. По мнению наблюдателей, всех сумм доходов Александра Попова, полученных на посту главы «Тольяттихимбанка», не хватило бы и на долю того имущества, которым он владеет.
Его активы и правда впечатляют – в его собственности находится около 300 земельных участков с коттеджами в селе Ягодное в Самарской области, несколько квартир, компании и недвижимость в Чехии и Германии, инвестиционное гражданство Доминиканской Республики, многомиллионные долларовые вклады.
Вскоре после ареста Попова рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности «Тольяттихимбанка». А незадолго до этого Банк России отозвал лицензию у РТС Банка, так же принадлежащего владельцам «ТОАЗа» – Сергею и Владимиру Махлаям.
Теперь дело за правоохранительными органами – перед ними стоит задача распутать сложную схему управления «ТОАЗом» и разобраться во всех нюансах противозаконной деятельности менеджмента «ТОАЗовского» ОПС.
По некоторой информации, арестованный Попов уже начал давать показания следствию, признав, что в преступную организацию его вовлек Сергей Махлай.
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