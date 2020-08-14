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Глава СК возбудил дело в отношении экс-судьи, сбившей насмерть женщину в Саратове

14 августа 2020 21:03
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Инцидент произошел 17 декабря 2019 года. Экс-судья на автомобиле Hyundai ix35 возле нерегулируемого перекрестка проигнорировала дорожный знак "Пешеходный переход".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении федерального судьи в отставке одного из районных судов Саратова, которая сбила насмерть женщину, передает ТАСС. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - уточнили в СК.

17 декабря 2019 года жительница Энгельса, на тот момент федеральный судья одного из районных судов Саратова, на автомобиле Hyundai ix35 возле нерегулируемого перекрестка проигнорировала дорожный знак "Пешеходный переход". Не снижая скорости, судья сбила 53-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Женщину отбросило на встречную полосу движения. С полученными травмами ее госпитализировали в лечебное учреждение, где 25 декабря 2019 года она умерла.





Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

 
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Комментарии


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14 августа 2020  21:03
Инцидент произошел 17 декабря 2019 года. Экс-судья на автомобиле Hyundai ix35 возле нерегулируемого перекрестка проигнорировала дорожный знак "Пешеходный переход".
Глава СК возбудил дело в отношении экс-судьи, сбившей насмерть женщину в Саратове
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