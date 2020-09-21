Глава СК поручил разобраться в заявлениях о мошенничестве Пашаева с квартирой в Москве

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные о возможном мошенничестве лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева с квартирой семьи Кирсановых в Москве, передает ТАСС. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных противоправных действиях Эльмана Пашаева, - сообщается на сайте СК. - В частности, в СМИ сообщалось о том, что Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей, в результате которого последняя лишилась квадратных метров. По их данным, он обманным путем прописался в их квартире, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь".

Ранее адвокат Владимир Слащев сообщил ТАСС, что московская семья Кирсановых уже около 20 лет пишет в различные правоохранительные органы письма, в которых заявляет, что адвокат Эльман Пашаев в 1997 году обманным путем прописался в квартире Елены Кирсановой, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь и оставил ее без жилья.

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС