Гидроэнергетиков объявили невиновными в массовой гибели рыбы на Волге

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В мае–апреле 2019 года жители поволжских регионов были шокированы резким спадом воды в Волге и массовой гибелью рыбы на обнажившемся дне. В причинах маловодья и его гибельных последствиях многие усмотрели неверный расчет сброса воды гидроэлектростанциями, входящими в Волжско-Камский каскад. Проведя собственное расследование, Средневолжское управление Росрыболовство пришло к выводу, что ответить за гибель водных обитателей должна компания, которая и осуществляет сброс воды. По решениям Промышленного районного суда Самары, на «Русгидро» был наложен штраф в 50 тысяч рублей, на первого заместителя директора — главного инженера «Жигулевской ГЭС» Олега Лытикова — 10 тысяч рублей.Свою позицию Росрыболовство и районный суд основывали на том, что для нереста и нормального развития рыб уровень воды в Куйбышевском водохранилище должен быть от 53 м и выше, тогда как он был понижен в результате сработки Жигулевской ГЭС почти до 49 м. (Такой уровень еще позволяет сохранить судоходство.)В ответ представители «Русгидро» напомнили, что не могут менять режим работы гидроузлов по своему усмотрению, а лишь исполняют требования межведомственной комиссии Росводресурсов, в которую входят представители всех заинтересованных структур, в том числе и Росрыболовства. Эту аргументацию принял областной суд, который 13 января удовлетворил жалобы «Русгидро» и Олега Лытикова и отменил решения райсуда.Будет ли Средневолжское ТУ оспаривать это решение, неизвестно. Пока же получается, что виновных в массовой гибели рыбы на Волге нет.