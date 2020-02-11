Генпрокуратура нашла корыстный мотив в деле сестёр Хачатурян
11 февраля 2020 14:46
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Согласно материалам, Михаил Хачатурян перед смертью недолгое время находился в стационаре одной из местных больниц. Там мужчина проходил комплекс процедур. В это время три его дочери потратили внушительную сумму денег с его кредитной карты и боялись, что их накажут.
Данный момент девушки обсуждали в приватном чате, который организовали в соцсетях. Однако после убийства отца они удалили сообщения. Их удалось восстановить правоохранителям. На основе полученной информации было установлено, что расправу над мужчиной три сестры готовили заранее.
В связи с этим адвокаты Михаила Хачатуряна считают, что в данном деле не было "состояния аффекта". Правозащитники уверены, что девушки хладнокровно подготовились к преступлению и довели запланированное дело до конца.
— Генпрокуратура в постановлении о возврате дела указала, что имело место приготовление. Следовательно, о какой неосознанности можно говорить или невменяемости? — цитирует телеканал адвоката Георгия Чугуашвили.
Ранее Генпрокуратура России предписала следствию переквалифицировать обвинение сёстрам Хачатурян с вменяемого им убийства на самооборону.
Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — расправились с родным отцом летом 2018 года. Девушки уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, Михаил держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком. Посмертная психиатрическая экспертиза выявила отклонения у отца семейства.
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