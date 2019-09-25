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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Генерал МВД Мельников арестован по делу о мошенничестве

25 сентября 2019 21:02
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Суд принял решение отправить под стражу генерал-майора МВД РФ Александра Мельникова, который был задержан по делу о покушении на мошенничество
Суд принял решение отправить под стражу генерал-майора МВД РФ Александра Мельникова, который был задержан по делу о покушении на мошенничество, передает life.ru. Он будет находиться под арестом до 24 ноября. Лайф вёл трансляцию из зала суда.

По версии СКР, замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Мельников требовал у неназванного бизнесмена взятку в 100 миллионов рублей, обещая прекратить уголовное преследование в отношении него. 
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Комментарии



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