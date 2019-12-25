Фискалам больше ничто не мешает банкротить отрадненский «Реметалл»
25 декабря 2019 18:55
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«ТД «Реметалл-С» занимается рециклингом алюминия, выпуская алюминиевые литейные и деформируемые сплавы. Бенефициаром ТД «Реметалл-С» является Андрей Кичаев. Летом 2018 года ТД «Реметалл-С» вступил в противостояние с фискалами, которые доначислили ему 329 млн рублей налогов. В конце января ТД «Реметалл-С» обратился в Арбитражный суд Самарской области с требованием признать это решение незаконным.
Предприятию удалось наложить обеспечительные меры на взыскание спорной суммы с его счетов. Это случилось после того, как представители завода заявили в суде, что изъятие этих денег «приведет к невозможности продолжения производственной деятельности, остановке и банкротству предприятия».
После этого ФНС усилила прессинг. В феврале 2019 года фискалы обратились в суд с требованием обанкротить неплательщика. Кичаеву удалось заблокировать и этот процесс, по тем же самым мотивам, до завершения разбирательства по доначислениям.
Однако торжествовал «Реметалл-С» недолго. 2 декабря уже апелляционная инстанция подтвердила правоту в действиях фискалов. Причем в ходе судебных разбирательств вскрылись нелицеприятные подробности ведения командой Кичаева бизнеса. В частности, в решении указывается, что «контрагентами в адрес ООО «ТД «Реметалл-С» декларируемая алюминиевая чушка (с НДС по ставке 18 %) фактически не поставлялась. В то время, как при производстве вторичного алюминия использовались отходы и лом алюминия (алюминиевая стружка, баночный лом и т.п.), поставляемые в адрес налогоплательщика иными контрагентами без налога на добавленную стоимость.
В результате сумма уплаты НДС в бюджет искусственно занижалась». Также суд зафиксировал факты «нахождения на территории ООО «ТД «Реметалл-С» программных комплексов, печатей и документации фирм-контрагентов, в возможности составления от их имени первичных бухгалтерских и налоговых документов, в отсутствии фактического несения расходов и уплаты НДС по сделкам с заявленными контрагентами, поскольку денежные средства, перечисленные на счета контрагентов, поступали на счета организаций, «подконтрольных» заявителю, и обналичивались через цепочку последующих звеньев».
Уже в решении апелляции обеспечительные меры в виде запрета списания денежных средств со счетов завода были отменены. Соответственно фискалы могут в любой момент начать списывать деньги отрадненского завода. Более того, в системе «СПАРК-Интерфакс» уже отражена запись о приостановлении ФНС операций по счетам «Реметалл-С».
Фото: Вестник Отрадного
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