ФСБ задержала российского военного по подозрению в шпионаже в пользу Украины
20 ноября 2019 22:34
101
"По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооружённых сил России", — цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В спецслужбе отмечают, что утечка этих данных за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства".
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
20 ноября 2019 22:34
В спецслужбе отмечают, что утечка этих данных за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства". Закон
99
20 ноября 2019 20:54
В случае принятия данного законопроекта медицинская справка станет электронной. Она будет снабжаться усиленной электронной подписью. Закон
145
20 ноября 2019 19:45
За денежные вознаграждения от «заинтересованных граждан» он оказывал содействие в их незаконном освобождении от призыва в ВС РФ. Закон
125
20 ноября 2019 13:42
Организацию, попросившую его осуществлять звонки, также оштрафовали. Закон
226
20 ноября 2019 09:35
Совфед выступил с предложением внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Закон
189
19 ноября 2019 22:32
Он задержан. Закон
283
19 ноября 2019 19:14
Он получил судимость и условный срок. Закон
328
Происшествия
20 ноября 2019 22:12
Родственница сообщила, что руководство клиники отказало в её переводе в другое медучреждение из-за долгов. Происшествия
114
20 ноября 2019 21:02
Вечером 18 ноября девочка ушла гулять и не вернулась. Обнаружить ее удалось сутки спустя — оказалось, что она провалилась в общественный туалет. Происшествия
134
20 ноября 2019 18:55
Оба - за рулем не первый год. Но их встреча на трассе оказалась роковой. Происшествия
169
Криминал
20 ноября 2019 22:17Арестован уроженец Самары, экс-министр транспорта Нижегородской области
Канавинский районный суд Нижнего Новгорода заключил под стражу бывшего министра транспорта и автомобильных дорог региона Вадима Власова . Криминал
155
20 ноября 2019 11:40
Он ударил мужчину в лицо, забрал портмоне, гаджет и скрылся. Криминал
553
20 ноября 2019 11:16
Мужчина пояснил, что хранил наркотик для личного употребления. Криминал
178
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
283
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
278
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
544
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
712
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
520
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
389
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
494
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1577
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2169
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1478
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1778
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1960
Мероприятия
В Академии строительства и архитектуры СамГТУ открылся международный форум архитектурно-строительных инноваций