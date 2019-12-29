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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

ФСБ задержала готовивших в Санкт-Петербурге теракт на Новый год

29 декабря 2019 20:29
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Задержаны двое граждан РФ.
В ПЯТНИЦУ ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ ГРАЖДАН РФ, НАМЕРЕВАВШИХСЯ СОВЕРШИТЬ ТЕРАКТЫ В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА НОВЫЙ ГОД - ФСБ, передает РИА Новости и ТАСС.



Фото:   ТАСС

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Комментарии


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