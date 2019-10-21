ФСБ пресекла поставку героина из Средней Азии транзитом через Самарскую область

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В январе 2019 года с поличным задержан член преступного сообщества, гражданин одной из стран СНГ Ахроров Айниддин Исоходжаевич, 1984 года рождения, осуществлявший перевозку наркотических средств транзитом через Самарскую область в г.Кемерово. В ходе обследования автомобиля Архорова А.И. обнаружен и изъят героин массой свыше 25,4 килограмм.На основании материалов ОРД следственным отделом Управления в отношении Архорова А.И. возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ.2 сентября 2019 года решением Красноярского районного суда Самарской области Архоров А.И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей.Приговор вступил в законную силу, передает пресс-служба Управления ФСБ России по Самарской области.Фото: пресс-служба Управления ФСБ России по Самарской области