ФАС обвинила самарского производителя авиашасси и его поставщиков в картельном сговоре

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Она боролась за договор на поставку обрабатывающих центров Huperturn. Его начальная стоимость равнялась 328 млн рублей. В ходе торгов цена упала лишь на 1,6 млн рублей.Как установили сотрудники антимонопольного органа, «Авиаагрегат» и «Униматик» обсуждали тезхзадание и даже банковскую гарантию задолго до того, как условия конкурсы были опубликованы. В свою очередь, екатеринбургское предприятие договаривалось с московской организацией «Главинснаб» о создании видимой конкурентной борьбы. В настоящий момент по данным фактам возбуждены административные дела.По оценкам экспертов «Самарского Обозрения», в скором времени вопрос может выйти и в уголовную плоскость. В случае, если руководителей (спорный контракт заключался в период смены генерального директора «Авиаагрегата» — с Павла Майорова на Олега Брындина) и должностных лиц признают виновными, им будет грозить до шести лет лишения свободы.