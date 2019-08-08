ФАС обвинила Apple в нарушении закона о конкуренции после жалобы Лаборатории Касперского
8 августа 2019 19:52
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Ведомости.
Причиной возбуждения дела стала жалоба Лаборатории Касперского: Apple не пропустила программу Kaspersky Safe Kids (KSK) в App Store, потому что запустила свой аналог Экранное время. Для допуска в магазин приложений Касперскому пришлось «урезать существенную часть функционала».
ФАС изучила материалы дела и обнаружила у купертиновцев признаки «злоупотребления доминирующего положения на рынке приложений для iOS-устройств». Одним из аргументов против Apple стала статья The Verge про отклонение 11 из 17 приложений для родительского контроля во время запуска функции Экранное время.
Рассмотрение дела назначено на 13 сентября.
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