Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса на год (Дополнено)

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Совет адвокатской палаты по Республике Северная Осетия - Алания лишил адвокатского статуса Эльмана Пашаева, ранее представлявшего интересы актера Михаила Ефремова по делу о ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России.

"18 сентября Совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия - Алания (АП РСО), рассмотрев на очередном заседании заключение квалификационной комиссии АП РСО, содержащее выводы о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Э. М. Пашаева, принял решение о лишении его статуса", - сообщили в ФПА.

Глава Адвокатской палаты Северной Осетии Марк Гаглоев уточнил, что Пашаев лишен статуса сроком на 1 год. "Неутешительное для Пашаева решение. На один год он лишен статуса по решению совета", - сказал Гаглоев.

Президент ФПА Юрий Пилипенко назвал решение о лишении Пашаева статуса наиболее адекватным. "Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению", - сказал Пилипенко. Он не исключил, что в выборе меры взыскания укрепила и решительность Минюста России по этой проблеме.

13 июля президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Пашаева и адвоката потерпевших по делу Ефремова Александра Добровинского. Дело в отношении Добровинского находится на рассмотрении в квалификационной комиссии московской адвокатской палаты. Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. В последнем случае совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которых нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса.

На прошлой неделе Минюст предложил прекратить статус Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского. Оба представления были направлены во вторник в связи с деятельностью адвокатов в рамках резонансного уголовного дела о ДТП с актером Михаилом Ефремовым. В Минюсте пояснили, что "высказывания адвокатов содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов. Они также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности". 15 сентября представления Минюста поступили в адвокатские палаты.

Фото: Елена Цагараева/ТАСС