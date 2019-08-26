Экс-сотрудника "Синергии", сбившего насмерть беременную, приговорили к 6 годам колонии
26 августа 2019 16:53
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Вдовец Натальи Львовой просил, чтобы Исаханова приговорили к семи годам колонии. Это максимальное наказание по вменяемой ему статье. В этом году наказание за "пьяное" ДТП ужесточили, однако бывшего сотрудника "Синергии" судили ещё по статье в старой редакции.
Михаил Исаханов сбил двух женщин 18 июня 2018 года на тротуаре на Верхней Масловке. Причём в момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.
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