Экс-прокурору Владикавказа предъявили обвинение в заказном убийстве
31 декабря 2019 21:37
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— Предъявлено обвинение бывшему прокурору Затеречного района города Владикавказа Ольге Швецовой в подстрекательстве к убийству по предварительному сговору, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, Ольгу Швецову задержали во Владикавказе в середине декабря при расследовании дела банды Гагиева.
Фото: ТАСС / Новодережкин Антон/life.ru
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