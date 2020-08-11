Экс-начальника отдела самарского ГУ МВД Веру Рабинович приговорили к 8 годам колонии за взятку

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"Рабинович [назначено наказание в виде лишения свободы] на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением звания полковник юстиции и права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти", - отмечается в сообщении.В качестве подсудимых по делу проходили также предприниматель Виталий Прокофьев и безработная Жанна Назарова, которые обвинялись в покушении на посредничество во взяточничестве и посредничестве во взяточничестве соответственно. Назарова приговорена к семи годам колонии общего режима, Прокофьев осужден на четыре года колонии строгого режима.Суд установил, что Рабинович через посредников получила в Самаре 17 декабря 2018 года первую часть от общей суммы взятки в 15 млн рублей, после чего была задержана сотрудниками ФСБ России с поличным. За взятку Рабинович должна была поспособствовать знакомому предпринимателю привлечь его должника к уголовной ответственности, оказывая влияние на следователя и руководство районного следственного отдела МВД.Фото: ru.freepik.com