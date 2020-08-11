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Вера Рабинович была задержана в декабре 2018 года после получения через посредников первой части от общей суммы взятки в 15 млн рублей.
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Экс-начальника отдела самарского ГУ МВД Веру Рабинович приговорили к 8 годам колонии за взятку

11 августа 2020 23:07
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Вера Рабинович была задержана в декабре 2018 года после получения через посредников первой части от общей суммы взятки в 15 млн рублей.
Суд приговорил бывшего начальника контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области Веру Рабинович к восьми годам колонии за получение взятки, передает ТАСС. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте СК РФ.

"Рабинович [назначено наказание в виде лишения свободы] на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением звания полковник юстиции и права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти", - отмечается в сообщении.

В качестве подсудимых по делу проходили также предприниматель Виталий Прокофьев и безработная Жанна Назарова, которые обвинялись в покушении на посредничество во взяточничестве и посредничестве во взяточничестве соответственно. Назарова приговорена к семи годам колонии общего режима, Прокофьев осужден на четыре года колонии строгого режима.

Суд установил, что Рабинович через посредников получила в Самаре 17 декабря 2018 года первую часть от общей суммы взятки в 15 млн рублей, после чего была задержана сотрудниками ФСБ России с поличным. За взятку Рабинович должна была поспособствовать знакомому предпринимателю привлечь его должника к уголовной ответственности, оказывая влияние на следователя и руководство районного следственного отдела МВД.



Фото:   ru.freepik.com

 
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Комментарии


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11 августа 2020  23:07
Вера Рабинович была задержана в декабре 2018 года после получения через посредников первой части от общей суммы взятки в 15 млн рублей.
Экс-начальника отдела самарского ГУ МВД Веру Рабинович приговорили к 8 годам колонии за взятку
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