Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда

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Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До приговора он находился под подпиской о невыезде. После слов судьи Натальи Шабашевой о взятии под стражу в зале суда Свиридов покончил с собой.Адвокат Свиридова Григорий Иванищев подтвердил РБК информацию о попытке самоубийства. «Скорее всего, он скончался», — сказал адвокат.