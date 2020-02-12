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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда

12 февраля 2020 14:45
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Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после приговора по делу о вымогательстве. Его должны были взять под стражу в зале суда.
Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после вынесения приговора по делу о вымогательстве, передает корреспондент РБК, находившийся рядом с залом заседаний.

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До приговора он находился под подпиской о невыезде. После слов судьи Натальи Шабашевой о взятии под стражу в зале суда Свиридов покончил с собой.

Адвокат Свиридова Григорий Иванищев подтвердил РБК информацию о попытке самоубийства. «Скорее всего, он скончался», — сказал адвокат.


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Комментарии


Закон
12 февраля 2020  14:45
Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после приговора по делу о вымогательстве. Его должны были взять под стражу в зале суда.
Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда
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