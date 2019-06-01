Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

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По ее словам, также задержан управляющий директор компании "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин."По версии следствия, Коньков, Гришин и иные, пока неустановленные лица совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Сумма похищенного составила порядка 700 миллионов рублей", — цитирует Петренко сайт СК.В Москве, Иваново и Воронеже прошли обыски. Следствие решает вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.Павел Коньков руководил Ивановской областью с 2013 по 2017 год. В октябре 2013-го президент Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора вместо ушедшего в отставку Михаила Меня. В сентябре 2014-го Коньков победил на выборах губернатора, набрав 80,32 процента голосов. В октябре 2017 года досрочно освобожден от должности по собственному желанию.Фото из открытых источников