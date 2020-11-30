Экс-главу минздрава Иркутской области задержали по делу о защитных масках

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Против бывшего министра здравоохранения Иркутской области завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, передает РБК. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.



По версии следствия, с мая по октябрь и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, ее сын и другие люди входили в группу, которая по предварительному сговору похитила из регионального бюджета около 25 млн руб. Деньги были украдены при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок и респираторов для нужд регионального Минздрава.



СК установил, что Ледяева, используя служебное положение, создала условия для заключения Минздравом этого госконтракта. По версии следствия, чиновница знала, что ее сын и другие лица поставят медицинские изделия, не соответствующие условиям госконтракта.



Ледяеву задержали, дома у нее прошли обыски. Против экс-министра завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней составляет до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Фото: pixabay

