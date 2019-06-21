Экс-глава Раменского района Подмосковья повторно арестован
21 июня 2019 22:46
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— Избрать меру пресечения в отношении обвиняемого Кулакова в виде заключения под стражу сроком на один месяц семь суток, то есть по 8 июля, — огласила вердикт судья Наталья Курышева.
Сам Кулаков настаивает на своей невиновности. По его словам, следствие не представило никаких оснований для его ареста, кроме домыслов. Бывший чиновник утверждает, что у него есть алиби на ночь убийства — он был дома с женой и смотрел фильм "Гоголь. Начало".
Тело главы районной Общественной палаты Евгении Исаенковой было обнаружено 4 мая. Женщину задушили. В конце мая по подозрению в её убийстве задержали Андрея Кулакова, которого впоследствии арестовали. Однако 13 июня Мосгорсуд отменил это решение.
Фото © VK / Администрация Раменского района
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