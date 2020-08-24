Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым

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"В настоящее время Пашаев и Ефремов вновь заключили соглашение о защите артиста по уголовному делу о ДТП. При этом даже в момент отказа от Пашаева Ефремов не сомневался в версии этого защитника, которая заключается в том, что актера могло не быть за рулем его джипа в момент столкновения с автомобилем погибшего", - заявил собеседник агентства.Адвокат потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский подтвердил, что Пашаев вновь стал адвокатом актера, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом."Как я и предполагал еще на суде в пятницу, мы снова увидим Эльмана Пашаева в качестве адвоката господина Ефремова. Учитывая, что он уже хорошо знаком с деталями дела, надеюсь, в понедельник слушание состоится без переносов", - заявил Добровинский.Пашаев подтвердил ТАСС, что вновь стал адвокатом актера Михаила Ефремова по делу о ДТП."Да, только что мы вновь заключили соглашение. Большего сказать не могу пока", - заявил Пашаев.Ранее 24 августа адвокат потерпевших по делу о ДТП Александр Добровинский заявил ТАСС, что не исключает того, что "Пашаев вновь станет его процессуальным оппонентом по данному делу". До этого представитель старшего сына погибшего Виталия Захарова Сергей Аверцев отметил в разговоре с ТАСС, что отказ Ефремова от услуг Пашаева мог стать заранее спланированным ходом, направленным на затягивание процесса. В ходе судебного заседания, которое прошло утром в понедельник, председательствующая судья Елена Абрамова дала артисту время до 31 августа, чтобы найти нового защитника. В противном случае суд может найти Ефремову адвоката по назначению.Фото: Владимир Гердо/ТАСС