Двое самарских несовершеннолетних, обвиняемые в нескольких преступлениях, предстанут перед судом

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В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений по статьям "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину", "Грабеж, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору", "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".По версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемые, находясь в ночное время в сити-баре в Октябрьском районе города Самары, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили кальян и принадлежности к нему, на общую сумму в 13 тысяч рублей.Они же, в декабре 2019 года в ночное время похитили из цветочного магазина цветы, на общую сумму в 6 тысяч рублей.31 марта 2020 года обвиняемые также в ночное время угнали автомобиль от дома 19 по улице Ново-Садовой марки «Шевроле Авео» и катались на нем по улицам города. Примерно в 10 часов они были задержаны сотрудниками ГИБДД. После чего один из обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять сотрудников ГИБДД, угрожать проблемами по службе, а затем нанес телесные повреждения одному из сотрудников полиции.Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Октябрьского района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области