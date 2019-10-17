Два жителя Самарской области незаконно ловили рыбу

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Нанесенный водным биологическим ресурсам ущерб оценивается в сумму около 35 тысяч рублей.Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водныхбиологических ресурсов».Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, — лишение свободы сроком до 5 лет, передает пресс-служба Сызранского ЛО МВД на транспорт.Фото: pixabay