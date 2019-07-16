Два самарских подростка пойдут под суд за сбыт наркотиков

89

Следственным отделом по Промышленному району города Самары завершено расследование уголовного дела в отношении двоих несовершеннолетних местных жителей, обвиняемых по статьям "Покушение на незаконный сбыт наркотического средства" и "Незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору".В период с 2018 года по 2019 год обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», неоднократно сбывали наркотическое средство общей массой около 3, 5 грамма, которое согласно заключению эксперта содержит производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Кроме того, 11 января 2019 года сотрудниками правоохранительных органов у обвиняемых было изъято наркотическое средство, общей массой более 15 грамм, предназначенное для дальнейшего сбыта.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской област