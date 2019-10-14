Два мажора сняли жестокое избиение биатлониста на видео, тот скончался
14 октября 2019 18:18
108
В Красноярске после нескольких недель комы умер 31-летний мастер спорта по биатлону Дмитрий Сисигин. Подруга погибшего Евгения заявила life.ru, что мужчину жестоко избили местные мажоры — сын бывшего судьи Андрей Шилов и его друг Сергей Шмелёв.
— Шилов орал, хвастался этим [избиением]. Есть видео, где он говорит: "Я всё сделал сам, теперь эта ... в крови умирает. У меня рука уже опухла". А теперь он пытается съехать, что Дима сам упал и ударился головой об пол. Мол, Дима после того, как его избили, встал и пошёл с ними курить. Да не может такого быть! Они проломили ему череп! — негодует Евгения.
Мажоры до сих пор остаются на свободе, несмотря на то что они записали на видео совершённые в ночь на 15 сентября зверства и выложили в соцсетях. На кадрах сын бывшей судьи и председателя Совета депутатов показывает комнату, где лежит избитый Дмитрий.
Региональное управление СКР устанавливает обстоятельства смерти биатлониста. Уголовное дело "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" было переквалифицировано на более тяжкую статью "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".
— 15 сентября в ночное время 24-летний и 29-летний приятели после словесного конфликта, возникшего в ходе телефонного разговора с их 31-летним знакомым, приехали по месту его жительства, где на лестничной площадке и в квартире нанесли множественные телесные повреждения, — рассказали в пресс-службе ведомства версию следствия.
В управлении добавили, что роль каждого из фигурантов дела устанавливается, решается вопрос о задержании подозреваемых и избрании в отношении них меры пресечения. Тем временем друзья погибшего намерены добиться правосудия. Они бояться, что мажоры могут избежать наказания с помощью высокопоставленных родителей. Местные жители назначили "народный сход" на 15 октября.
Видео: VK / Наталья Котовская/life.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
14 октября 2019 18:18
В Красноярске после нескольких недель комы умер 31-летний мастер спорта по биатлону Дмитрий Сисигин Закон
107
14 октября 2019 15:16
Он получил через двух посредников от представителя коммерческой организации 3 миллионов рублей (от предполагаемой в 4 миллиона рублей) за незаконные действия в... Закон
160
14 октября 2019 15:11
Девочка умерла в больнице от телесных повреждений. Закон
137
14 октября 2019 14:20
Приговор вступил в законную силу. Закон
135
14 октября 2019 11:08
Нападения на женщин продолжались на протяжении 15 лет. Закон
193
11 октября 2019 20:25
Конфликт между мужчиной и его пожилыми родителями произошёл из-за собаки по кличке Энзо. Закон
9491
11 октября 2019 19:22
Он брал взятки за оформление и выдачу ветеринарно – сопроводительных документов на реализуемую продукцию, без проведения осмотра и идентификации продукции... Закон
625
Происшествия
14 октября 2019 17:23
Среди белого дня мужчина облил молодую женщину бензином и пытался поджечь. Однако преступный замысел сорвал сын сотрудницы УИС Павел Сайдаков. Происшествия
126
14 октября 2019 15:55
44-летний мужчина надеялся, что прибор выйдет из его тела естественным путём, но в итоге пришлось обращаться к врачам. Происшествия
128
14 октября 2019 15:42
По предварительным данным МВД, мэр Абакана не справился с управлением, съехал в кювет и затем врезался в дерево. Происшествия
129
Криминал
13 октября 2019 12:50
В состав ОПГ входили шесть человек. Криминал
426
13 октября 2019 10:36
Подозреваемого поместили под стражу на два месяца. Криминал
4915
11 октября 2019 14:34
Тело девочки нашли в ста метрах от собственного дома, в гаражном кооперативе, там люди устроили импровизированный мемориал. Криминал
465
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
157
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
349
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
671
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
513
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
442
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
724
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
963
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1529
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1082
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1331
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1522
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
968
Мероприятия