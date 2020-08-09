Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова

Во вторник, 11 августа, на судебном заседании по делу Михаила Ефремова состоится "значимое событие", передает РИА Новости. Об этом заявил "Газете.ru" адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
"Вы все услышите во вторник, потому что <…> произойдет некое значимое для нас для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам, и всем все станет понятно", — пояснил юрист.
Он отметил, что никогда не говорил о том, что актеру вынесут обвинительный приговор.
"Как минимум, не имею на это права. Тем не менее я выполняю волю своих доверителей, и мы идем к тому, чтобы доказать его вину. А будет обвинительный приговор или нет, мы увидим еще не скоро", — добавил Добровинский.
ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но затем защита изменила тактику. Так, актер заявил в суде, что ничего не помнит об аварии, а потому не может признать вину.
Фото © Новодережкин Антон / ТАСС
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