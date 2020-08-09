Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова

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"Вы все услышите во вторник, потому что <…> произойдет некое значимое для нас для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам, и всем все станет понятно", — пояснил юрист.Он отметил, что никогда не говорил о том, что актеру вынесут обвинительный приговор."Как минимум, не имею на это права. Тем не менее я выполняю волю своих доверителей, и мы идем к тому, чтобы доказать его вину. А будет обвинительный приговор или нет, мы увидим еще не скоро", — добавил Добровинский.ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но затем защита изменила тактику. Так, актер заявил в суде, что ничего не помнит об аварии, а потому не может признать вину.Фото © Новодережкин Антон / ТАСС