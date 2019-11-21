«Доброе сердце мира» победило хейтеров в суде
21 ноября 2019 22:22
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Как ранее сообщало «СО» ОНЛАЙН, фонд подал иск в суд на соцсеть ВКонтакте. По мнению фонда, в одном из сообществ, «НКО Доброе Сердце мира мошенники?», распространялась недостоверная информация о его деятельности, в частности, называя ее мошенничеством и живодерством.
Также «Доброе сердце мира» возмутило, что члены группы рассылали соответствующую информацию личными сообщениями подписчикам группы фонда. Суд признал не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию фонда две записи и один комментарий в группе «НКО Доброе Сердце мира мошенники?». Несмотря на решение суда, и сама группа, и записи остаются в свободном доступе.
Фото: соцсети
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