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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

«Доброе сердце мира» победило хейтеров в суде

21 ноября 2019 22:22
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Суд признал, что обвинения в мошенничестве НКО «Благотворительный фонд помощи животным «Доброе Сердце Мира», размещенные в соцсетях, не соответствуют действительности.
Арбитражный суд Самарской области признал, что обвинения в мошенничестве НКО «Благотворительный фонд помощи животным «Доброе Сердце Мира», размещенные в соцсетях, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию организации, передает «СО» ОНЛАЙН.

Как ранее сообщало «СО» ОНЛАЙН, фонд подал иск в суд на соцсеть ВКонтакте. По мнению фонда, в одном из сообществ, «НКО Доброе Сердце мира мошенники?», распространялась недостоверная информация о его деятельности, в частности, называя ее мошенничеством и живодерством.

Также «Доброе сердце мира» возмутило, что члены группы рассылали соответствующую информацию личными сообщениями подписчикам группы фонда. Суд признал не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию фонда две записи и один комментарий в группе «НКО Доброе Сердце мира мошенники?». Несмотря на решение суда, и сама группа, и записи остаются в свободном доступе.


Фото:    соцсети 
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Комментарии



Закон
21 ноября 2019  22:22
Суд признал, что обвинения в мошенничестве НКО «Благотворительный фонд помощи животным «Доброе Сердце Мира», размещенные в соцсетях, не соответствуют действительности.
«Доброе сердце мира» победило хейтеров в суде
Суд признал, что обвинения в мошенничестве НКО «Благотворительный фонд помощи животным «Доброе Сердце Мира», размещенные в соцсетях, не соответствуют... Закон
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