Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 20 августа, 00:32
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/08:
USD 66.61
0.61
EUR 73.95
0.73
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Директор центра реабилитации в Приморье задержан за похищение людей

19 августа 2019 21:04
118
В ходе спецоперации из частной клиники освободили 15 пациентов, которых там незаконно удерживали.
Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения и незаконного удержания людей в реабилитационном центре "Расцвет" во Владивостоке, где ранее умер 31-летний пациент, сообщает life.ru со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

- В ходе обыска в здании центра сотрудниками правоохранительных органов обнаружено и освобождено 15 незаконно удерживаемых там лиц, - уточнили в управлении.

Задержан 33-летний генеральный директор "Расцвета". По версии следствия, он организовал реабилитационный центр для алко- и наркозависимых в арендуемом частном доме в пригороде Владивостока, где к клиентам применялись различные незаконные методы физического и морального воздействия, а также ограничивали их свободу передвижения. Сейчас правоохранители устанавливают всех возможных пострадавших.

Видео здесь
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
19 августа 2019  21:04
В ходе спецоперации из частной клиники освободили 15 пациентов, которых там незаконно удерживали.
Директор центра реабилитации в Приморье задержан за похищение людей
В ходе спецоперации из частной клиники освободили 15 пациентов, которых там незаконно удерживали.  Закон
117
19 августа 2019  17:09
Он оставил после себя записки и аудиозаписи с размышлениями по поводу своего отношения к миру.
СК назначил посмертную психиатрическую экспертизу убившему свою семью подростку
Он оставил после себя записки и аудиозаписи с размышлениями по поводу своего отношения к миру.  Закон
178
16 августа 2019  22:36
Согласно новому закону, принятому весной 2019 года, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Полиция возбудила дело против криминального авторитета Саши Огонька
Согласно новому закону, принятому весной 2019 года, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.  Закон
519
15 августа 2019  23:11
Чайки, живущие на свалке, могли стать причиной жесткой посадки лайнера A321, на борту которого были более 200 человек.
Власти заявили о деле из-за свалки у аэропорта Жуковский после ЧП с A321
Чайки, живущие на свалке, могли стать причиной жесткой посадки лайнера A321, на борту которого были более 200 человек. Закон
315
15 августа 2019  20:29
Срок лишения свободы на всех участников ОПГ составляет более 50 лет.
В Самарской области осуждены члены ОПГ, похищавшие малолетних детей
Срок лишения свободы на всех участников ОПГ составляет более 50 лет.  Закон
344
15 августа 2019  17:15
Два промышленных альпиниста 28 лет и 30 лет проводили работы на фасаде девятого этажа жилого дома. Это не понравилось 70-летнему местному жителю.
В Перми арестовали пенсионера, перерезавшего трос промышленным альпинистам
Два промышленных альпиниста 28 лет и 30 лет проводили работы на фасаде девятого этажа жилого дома. Это не понравилось 70-летнему местному жителю.  Закон
361
13 августа 2019  21:23
Суд взялся за разбор поставок медоборудования, а бизнесмен отказался от услуг адвоката Паулова.
Злоключения Сергея Шатило продолжаются
Суд взялся за разбор поставок медоборудования, а бизнесмен отказался от услуг адвоката Паулова.  Закон
403
Весь список
Происшествия
19 августа 2019  21:22
Спасли малышку полицейские и сотрудники МЧС, которые забрался в квартиру с соседнего балкона.
В Саранске пьяный отец попытался сегодня выбросить грудную дочь с третьего этажа: "Сейчас будет шоу". Видео
Спасли малышку полицейские и сотрудники МЧС, которые забрался в квартиру с соседнего балкона.  Происшествия
131
19 августа 2019  20:38
Женщине, потерявшей членов семьи, оказывают психологическую помощь.
Ребенок с отцом утонули на глазах у матери на популярном курорте в Испании
Женщине, потерявшей членов семьи, оказывают психологическую помощь.  Происшествия
166
19 августа 2019  20:22
Супруге премьер-министра Израиля не понравилось то, как её поприветствовал пилот авиалайнера.
Жена Нетаньяху устроила разборки с пилотом во время полёта на Украину, а по прибытии в Киев выбросила хлеб-соль
Супруге премьер-министра Израиля не понравилось то, как её поприветствовал пилот авиалайнера.  Происшествия
138
Весь список
Криминал
19 августа 2019  12:45
К длительным срокам лишения свободы приговорены похитители детей в Самарской области Помимо этого, двое из соучастников обвинялись в хищении боеприпасов – 10 ручных осколочных гранат и запалов.
К длительным срокам лишения свободы приговорены похитители детей в Самарской области
Помимо этого, двое из соучастников обвинялись в хищении боеприпасов – 10 ручных осколочных гранат и запалов. Криминал
178
19 августа 2019  11:24
Житель Похвистневского района украл бензиновый триммер
Житель Похвистневского района украл бензиновый триммер
Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Криминал
184
18 августа 2019  11:35
В Новокуйбышевске мужчину ударило по голове и ограбили
В Новокуйбышевске мужчину ударило по голове и ограбили
Задержан безработный житель поселка Маяк. Криминал
397
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
468
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1040
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
570
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
672
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
582
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
499
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
586
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
389
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
561
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
920
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
891
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
840
Весь список

Мероприятия
Всех желающих приглашают на гала-концерт юношеского и молодежного симфонического оркестра Поволжья
В Самаре проводятся широкомасштабные мероприятия «Внимание – дети! Дорога в школу!»
24 августа на пешеходной улице Куйбышева пройдет концерт «Басы на балконе»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные