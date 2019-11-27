Директор компании «Рос-Ресурс» самостоятельно снизил сумму «откатов» главе фонда капремонта в 10 раз

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«Рос-Ресурс» сейчас фигурирует в деле Архиповых как один из подрядчиков, вынужденных платить врио директора ФКР «дань» в виде незаконных выплат от полученных подрядов. Всего в деле фигурирует общая сумма коммерческого подкупа почти в 37 млн руб. Однако, все потерпевшие платили Архипову 5% «отката», а Савельев решил ограничиться 0,5%.Как директор «Рос-Ресурса» рассчитывал сумму коммерческого подкупа, он пояснил на следствии. Со слов Савельева, от других поставщиков ФКР он знал, что надо отдать «откат» Архипову, но сумму процента «забыл», а «в памяти осталась лишь цифра 5». Когда «Рос-Ресурсу» поступило 14 млн руб. от ФКР, Савельев посчитал 5%-ный «откат» и счел сумму в 700 тыс. руб. слишком большой. Тогда он пересчитал «откат» в 0,5%, удовлетворился полученным и передал посреднику всего 70 тыс. рублей.Со следующего транша от ФКР (12 млн руб.) директор «Рос-Ресурса» выплатил 60 тыс. руб. Больше от Архипова ему никто не звонил, но и поток денежных средств от фонда капремонта на счета его организации почему-то иссяк.