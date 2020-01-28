Депутата гордумы Чапаевска подозревают в приготовлении заказного убийства своего мужа
28 января 2020 15:40
138
По версии следствия, подозреваемая, с целью завладения совместно нажитым движимым и недвижимым имуществом, а также деньгами своего мужа, решила вместе со своей знакомой организовать его убийство. 20 января 2020 года подозреваемые, находясь в помещении кафе, обратились к мужчине по имени «Дмитрий», с предложением о совершении им убийства за денежное вознаграждение в сумме 400 тысяч рублей, на что мужчина ответил согласием. Женщины передали предполагаемому исполнителю убийства необходимую информацию о месте проживания и пребывания потерпевшего, его месте работы, используемом им автотранспорте.
27 января 2020 года подозреваемые передали предполагаемому исполнителю убийства, который действовал в рамках оперативного эксперимента, 200 тысяч рублей в качестве аванса за исполнение задуманного преступления. После передачи денежных средств подозреваемые были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области. В ходе допроса подозреваемые отказались от дачи показаний, в ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
28 января 2020 15:50
При падении крана из кабины управления выпал крановщик – мужчина, 1984 года рождения, который получил телесные повреждение несовместимые с жизнью. Закон
126
28 января 2020 15:40
По предварительному сговору со знакомой. Закон
137
27 января 2020 18:51
Хозяин самарской подрядной организации «Больверк» обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах при строительстве порта в Калининградской... Закон
333
27 января 2020 17:44
Дело цыган-рабовладельцев увенчалось обвинительным приговором. Закон
342
27 января 2020 17:04
Он пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке. Закон
305
25 января 2020 18:34
Восстановиться на службе по суду подполковнику полиции Валерию Орлову не удалось. Закон
614
24 января 2020 22:36
Поймать мужчину помогла запись с камеры видеонаблюдения. Закон
607
Происшествия
28 января 2020 13:29
Женщина пострадала и будет лечиться амбулаторно. Происшествия
156
28 января 2020 13:07
Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. Происшествия
165
28 января 2020 10:44
Таможенники возбудили уголовное дело по факту перемещения в международном почтовом отправлении сильнодействующих веществ. Происшествия
151
Криминал
28 января 2020 13:21
Сами они зарегистрированы в Сызрани. Криминал
152
28 января 2020 11:10
Полиция просит обращаться людей, имеющих о нем сведения. Криминал
180
27 января 2020 11:45
Добычей злоумышленника становились сотовые телефоны и личные вещи пострадавших. Криминал
213
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
384
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1995
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
729
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1632
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1352
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
928
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
945
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1402
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1488
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1755
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2872
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3410
Мероприятия