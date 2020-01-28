Депутата гордумы Чапаевска подозревают в приготовлении заказного убийства своего мужа

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Возбуждено уголовное дело в отношении двух жительниц губернии. 44-летняя женщина, являющаяся депутатом Думы городского округа Чапаевск 6 созыва и ее 40-летняя знакомая подозреваются в совершении преступления по статье "Организация приготовления к убийству, по найму, группой лиц по предварительному сговору".По версии следствия, подозреваемая, с целью завладения совместно нажитым движимым и недвижимым имуществом, а также деньгами своего мужа, решила вместе со своей знакомой организовать его убийство. 20 января 2020 года подозреваемые, находясь в помещении кафе, обратились к мужчине по имени «Дмитрий», с предложением о совершении им убийства за денежное вознаграждение в сумме 400 тысяч рублей, на что мужчина ответил согласием. Женщины передали предполагаемому исполнителю убийства необходимую информацию о месте проживания и пребывания потерпевшего, его месте работы, используемом им автотранспорте.27 января 2020 года подозреваемые передали предполагаемому исполнителю убийства, который действовал в рамках оперативного эксперимента, 200 тысяч рублей в качестве аванса за исполнение задуманного преступления. После передачи денежных средств подозреваемые были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области. В ходе допроса подозреваемые отказались от дачи показаний, в ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области