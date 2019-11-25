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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Деньги для взяток в Фонд капитального ремонта собирали на перекрестках и стоянках города

25 ноября 2019 14:35
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Стало известно, как работал конвейер по выкачиванию «откатов» из подрядчиков многомиллиардного бюджета областного ФКР.
КРЫШАГЕЙТ: Как работал конвейер по выкачиванию взяток из подрядчиков многомиллиардного бюджета Регионального фонда капремонта. «Самарское Обозрение» начинает цикл публикаций с неизвестными подробностями, теневыми схемами и громкими именами.

Стало известно, как работал конвейер по выкачиванию «откатов» из подрядчиков многомиллиардного бюджета областного ФКР.

Бывший врио директора ФКР Михаил Архипов с июля 2018 года содержится под стражей как фигурант дела о многочисленных случаях вымогательства коммерческого подкупа с подрядчиков фонда. Вместе с ним в СИЗО находится его брат Алексей Архипов — он был посредником при получении денег.

Заявление на главу ФКР написал директор компании «Инженерные сети Самары» Александр Кузнецов. Позднее в деле появилось еще 10 потерпевших — руководители ФСК «Монолит», ПК «Реставрация», фирм «Бизнес-Трейд», «Репер», «СредневолжскийСтройПроект», «Волгарегионстрой-С», «Девон», «Сити-Строй-Снаб», «Техстрой» и «Рос-Ресурс». Общая сумма собранных Архиповыми денег — почти 37 млн руб., братьям угрожают серьезные сроки в колонии.

Следствие установило, что незаконные выплаты составляли 5% от суммы полученных коммерсантами контрактов и осуществлялись ежеквартально.

Михаил Архипов как бывший полицейский все-таки старался соблюдать конспирацию. Он полностью устранил себя из процесса сбора денег, а посредником сделал брата. Тот в свою очередь включил в тему своего знакомого Сергея Оганесяна.


Встречи по сбору денег проходили также в ореоле секретности в самых неожиданных местах. Так, следствие зафиксировало случаи передачи денег на парковках у ЦУМа «Самара» и у развлекательного центра «Пейнт Хаус», в подземном пешеходном переходе у КРЦ «Звезда», у здания ФКР на улице Дачной (затем, когда фонд переехал, — на проезде Митирева), у входа в ТРК «Гудок», на парковке ТЦ In Cube. Было множество других явок: парковка у ТРК «Космопорт», ворота у входа на Губернский рынок, пекарня «Пури» и кафе «Аль-Халяль» на улице Буянова, институт МИР, клуб «Современник», «Макдоналдс» на улице Полевой и даже площадка у здания администрации Октябрьского района.

Впрочем «шифровки» и конспирация все равно не спасли Архиповых от «посадки». Рано или поздно это все равно бы произошло, так как глава ФКР ставил подрядчиков в практически безвыходные условия. Без получения «откатов» Михаил Архипов почти бесконечно тянул с оплатой контрактных работ, которые нередко велись на заемные деньги. 



Фото:   соцсети
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Комментарии



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