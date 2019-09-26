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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Дело подозреваемого в изнасиловании детей священника передали в Москву

26 сентября 2019 20:59
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СК признал потерпевшими по делу семь несовершеннолетних.
Следственный комитет России предъявил протоиерею Николаю Стремскому обвинение по нескольким статьям, в том числе в изнасиловании несовершеннолетних, дело в отношении священника передано в центральный аппарат ведомства, передает РБК. Об этом сообщается на сайте СК.

Стремского обвиняют в изнасиловании (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК), развратных действиях в отношении двух и более лиц (ч. 3 ст. 135 УК), а также неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК).

СК признал потерпевшими по делу семь несовершеннолетних. По данным ведомства, с января по август 2018 года Стремской совершал развратные действия в отношении шести опекаемых и удочеренных детей, а также изнасиловал одну из них. В августе 2018 года приемная дочь священника и ее муж заперли и долгое время удерживали в гараже трех несовершеннолетних, указал СК.

В комитете сообщили, что уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства для «объективного, всестороннего и более оперативного расследования», пострадавшим детям оказывают психологическую помощь.

Ленинский районный суд арестовал Стремского до 12 ноября по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних, развратных действиях в отношении двух и более лиц, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Суд также арестовал дочь и зятя протоиерея, они обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более несовершеннолетних (пп. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК).

Николай Стремской с 1990 года возглавляет Свято-Троицкую Симеонову обитель милосердия в селе Саракаш Оренбургской области, где в разное время воспитывались 70 детей-сирот, усыновленных священником и его женой. В Оренбургской епархии сообщили, что на время следствия Стремской не может совершать религиозные обряды.


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Комментарии



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