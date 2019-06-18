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Дело Дмитрия Сазонова передано очередному следователю

18 июня 2019 22:55
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Дмитрия Сазонова обвиняют в получении взятки.
Дело экс-начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова передано следователю Михаилу Семагину, передает Волга Ньюс. Как сообщил корреспонденту Волга Ньюс адвокат Сазонова Андрей Карномазов, сейчас после долгого затишья возобновились следственные действия.

Дмитрия Сазонова обвиняют в получении взятки. Полковник был задержан в июле прошлого года в кафе, где силовики из-под подушек дивана изъяли меченые 100 тыс. руб. - по их версии, купюры были туда спрятаны подозреваемым после получения от посредника.

По версии следствия, с апреля по июль 2018 г. он в несколько приемов получил взятки на сумму 400 тыс. руб. за то, чтобы его подчиненные бездействовали, если найдут нарушения в организации взяткодателя. 

Уголовное дело возбудили по статье "Получение взятки в крупном размере".

Первоначально дело вел старший следователь по особо важным делам СУ СК по Самарской области Евгений Супотницкий. Однако после того как в отношении него была назначена проверка по заявлению его соседа Андрея Кособокова, сообщившего о нападении и вымогательстве, Супотницкий ушел в длительный отпуск.

17 марта дело принял к производству следователь Виталий Тюленев, а теперь расследование возложено на его коллегу Михаила Семагина. При этом Семагин также участвовал в конфликте Супотницкого с соседом. 
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Комментарии



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