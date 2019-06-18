Дело Дмитрия Сазонова передано очередному следователю
18 июня 2019 22:55
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Дмитрия Сазонова обвиняют в получении взятки. Полковник был задержан в июле прошлого года в кафе, где силовики из-под подушек дивана изъяли меченые 100 тыс. руб. - по их версии, купюры были туда спрятаны подозреваемым после получения от посредника.
По версии следствия, с апреля по июль 2018 г. он в несколько приемов получил взятки на сумму 400 тыс. руб. за то, чтобы его подчиненные бездействовали, если найдут нарушения в организации взяткодателя.
Уголовное дело возбудили по статье "Получение взятки в крупном размере".
Первоначально дело вел старший следователь по особо важным делам СУ СК по Самарской области Евгений Супотницкий. Однако после того как в отношении него была назначена проверка по заявлению его соседа Андрея Кособокова, сообщившего о нападении и вымогательстве, Супотницкий ушел в длительный отпуск.
17 марта дело принял к производству следователь Виталий Тюленев, а теперь расследование возложено на его коллегу Михаила Семагина. При этом Семагин также участвовал в конфликте Супотницкого с соседом.
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Дмитрия Сазонова обвиняют в получении взятки. Закон
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